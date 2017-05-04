Пентагон обвинил Россию в "агрессивных действиях"

Действия России в Восточной Европе "постоянно носят агрессивный характер", заявил глава командования специальными операциями ВС США генерал Реймонд Томас.

Во время слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил его председатель республиканец Джон Маккейн спросил генерала, "увеличилось или уменьшилось количество провокационных действий России в Восточной Европе".

"Агрессивные действия РФ носят постоянный характер", — ответил Томас.

Он также выразил уверенность в "позитивном эффекте" американской программы по поддержке европейских союзников по НАТО.