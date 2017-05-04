США подняли «невидимки» на перехват российских бомбардировщиков

Два истребителя пятого поколения F-22 ВВС США перехватили и сопроводили пару российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, совершавших полет близ Аляски вместе с двумя истребителями Су-35, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Американские самолеты из состава 3-го истребительного авиакрыла ВВС США с авиабазы Элмендорф патрулировали воздушное пространство над заливом Коцебу в Чукотском море в 50 милях к юго-западу от города Чариот. По данным источников, российские самолеты не несли вооружения. Они не нарушали воздушных границ США, оставаясь в международном воздушном пространстве.

Как отмечено в сообщении, США впервые зафиксировали сопровождение бомбардировщиков Ту-95 истребителями типа Су-35.

В апреле 2017 года российские самолеты появлялись в зоне ответственности NORAD (силы ПВО североамериканского континента, поддерживаемые совместно США и Канадой) несколько ночей подряд. 21 апреля об их полетах было доложено президенту США Дональду Трампу.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер отметил, что такие полеты не являются чем-то необычным. «Мы также проводим патрулирование в международном пространстве. Это соответствует международным правилам», — сказал он.