Фотография чешской девушки-скаута, вышедшей на протест против неонацистов, набирает популярность в СМИ и соцсетях, передает РИА Новости.

Ayer, Checoslovaquia, marcha neonazi. Una girl scout de 16 años enfrenta a un skinhead mostrando dignidad, tranquilidad y valentía. pic.twitter.com/rOoKwBPWtT — Isabel de Sebastian (@isadesebastian) 4 мая 2017 г.

Снимок был сделан 1 мая в городе Брно, где проходила акция ультраправых активистов. Члены молодежного движения чешских скаутов вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с митингующими и выступить против расовой дискриминации.

Всемирная организация скаутского движения опубликовала снимок в своем аккаунте Facebook, обратившись к своим подписчикам.

"Люди из всех слоев общества, в том числе скауты, вышли на улицы во время марша ультраправых, чтобы выразить свою поддержку многообразия и взаимопонимания. Сделаем мир лучше!" — говорится в сообщении.

Пользователи соцсети в комментариях отмечают, что 16-летняя девушка выглядит "спокойной и бесстрашной".