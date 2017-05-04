Подписаться на уведомления
 

Центробанк уничтожил денежные знаки на 700 миллионов

 

В 2016 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) уничтожил купюры и монеты почти на 702,7 миллиона манатов, следует из отчета ЦБА, передает Тренд.

По данным отчета, за этот же период ЦБА купил у компании, печатающей купюры для Азербайджана, денежные знаки на 9,4 миллиона манатов.

Примечательно, что в 2015 году было приобретено купюр на 790,19 миллиона манатов, а уничтожено - 1,75 миллиарда манатов.

В целом. в 2016 году объем купюр и монет, находящихся в обороте, вырос на 1,5 миллиарда манатов (в 2015 году этот показатель сократился на 5,4 миллиарда манатов), достигнув 6,96 миллиарда манатов против 5,4 миллиарда манатов в 2015 году.

В Азербайджане с 2007 года используются новые денежные знаки, которые введены в обращение после деноминации национальной валюты.

Срок эксплуатации денежных купюр составляет 3-5 лет, монет - 20 лет. Сегодня большая нагрузка падает на банкноты в один и пять манатов. Их жизненный цикл составляет 1,5-2 года, так как они в связи с наиболее частым употреблением быстрее деформируются. Поэтому для снижения нагрузки на них и сокращения расходов ЦБА в свое время рассматривалась возможность замены их металлическими деньгами.

2246 просмотров


Старости
Азербайджан хочет провести Олимпиаду
Азербайджан хочет провести Олимпиаду «Нужно построить аэропорт, два стадиона, олимпийскую деревню…»
Наша погода
Сегодня 27° / 14°
5 Май 24° / 15°
6 Май 22° / 13°
7 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7024 AZN
1 EUR   =   1.8549 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

День независимости Израиля в Баку
ОБСЕ закрывает свой офис в Ереване
Обвал цен на нефть: Brent - $48 впервые за полгода; обновлено 22:40
Советник Эрдогана намекнул на случайный ракетный удар по американцам в Сирии
Дочь Марии Захаровой укусила собака
Трамп подписал указ о религиозных свободах
Пермяков будет отбывать наказание в России обновлено 21:00
Армянский военнослужащий подорвался на мине
В России гражданин Азербайджана задержан за убийство
Центробанк уничтожил денежные знаки на 700 миллионов
50-летняя женщина пропала в Сальяне
Девушка-скаут из Чехии стала героиней в СМИ фото
США подняли «невидимки» на перехват российских бомбардировщиков
Трамп посетит Израиль и Саудовскую Аравию
Пентагон обвинил Россию в "агрессивных действиях"
Грузинские эксперты об антиазербайджанском подполье в Грузии по следам наших выступлений
В НАТО Азербайджан назвали важным партнером
Голая модель разъярила народ маори
В Колумбии похитили сотрудника ООН
Навальному грозит пересадка роговицы глаза
Азербайджан получит многомиллионный кредит Вопреки скептикам
В Баку открывается IV Всемирный форум межкультурного диалога
Хекматияр вернулся в Кабул
«Азеришыг» обновляет инфраструктуру в регионах фото
Мехрибан Алиева на открытии корпуса Университета культуры и искусств фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться