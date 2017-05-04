Центробанк уничтожил денежные знаки на 700 миллионов

В 2016 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) уничтожил купюры и монеты почти на 702,7 миллиона манатов, следует из отчета ЦБА, передает Тренд.

По данным отчета, за этот же период ЦБА купил у компании, печатающей купюры для Азербайджана, денежные знаки на 9,4 миллиона манатов.

Примечательно, что в 2015 году было приобретено купюр на 790,19 миллиона манатов, а уничтожено - 1,75 миллиарда манатов.

В целом. в 2016 году объем купюр и монет, находящихся в обороте, вырос на 1,5 миллиарда манатов (в 2015 году этот показатель сократился на 5,4 миллиарда манатов), достигнув 6,96 миллиарда манатов против 5,4 миллиарда манатов в 2015 году.

В Азербайджане с 2007 года используются новые денежные знаки, которые введены в обращение после деноминации национальной валюты.

Срок эксплуатации денежных купюр составляет 3-5 лет, монет - 20 лет. Сегодня большая нагрузка падает на банкноты в один и пять манатов. Их жизненный цикл составляет 1,5-2 года, так как они в связи с наиболее частым употреблением быстрее деформируются. Поэтому для снижения нагрузки на них и сокращения расходов ЦБА в свое время рассматривалась возможность замены их металлическими деньгами.