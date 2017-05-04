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Пермяков будет отбывать наказание в России обновлено 21:00

 

Осужденный в Армении пожизненно за убийство 7 человек военнослужащий Валерий Пермяков будет отбывать наказание в России, сообщила РИА Новости представитель Северо-Кавказского окружного военного суда, который в четверг признал приговор суда Армении.

*  *  *20:30

Северо-Кавказский окружной военный суд признал приговор российскому военнослужащему Валерию Пермякову, осужденному пожизненно за убийство в Гюмри семи членов семьи Аветисян, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал подлежащим исполнению на территории РФ приговор суда Армении в отношении Валерия Пермякова", — пояснил представитель суда.

Адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян в свою очередь ранее заявил изданию aysor.am, что допускает возможность отправки подзащитного в Россию. Он напомнил, что Кассационный суд не принял к производству жалобу правопреемников семьи Аветисян, а это означает, что приговор вступил в силу, и уголовно-исполнительное управление Минюста должно решить вопрос отбывания наказания.

Напомним, 23 августа 2016 года суд первой инстанции в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 года семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей. Пермяков признал себя виновным.

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