В России гражданин Азербайджана задержан за убийство

Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве человека. Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей пресс-службы ГУ МВД по Нижнему Новгороду сообщают местные издания, передает haqqin.az.

Как уточняется в сообщении, происшествие случилось 2 мая в Московском районе Нижнего Новгорода.

Согласно материалам следствия, в результате словесной перепалки, возникшей между двумя мужчинами, 43-летний гражданин Азербайджана зарезал 33-летнего местного жителя.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, уточняются все детали правонарушения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».