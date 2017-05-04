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В России гражданин Азербайджана задержан за убийство

Автор: Отдел информации 

Сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве человека. Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей пресс-службы ГУ МВД по Нижнему Новгороду сообщают местные издания, передает haqqin.az. 

Как уточняется в сообщении, происшествие случилось 2 мая в Московском районе Нижнего Новгорода.

Согласно материалам следствия, в результате словесной перепалки, возникшей между двумя мужчинами, 43-летний гражданин Азербайджана зарезал 33-летнего местного жителя. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, уточняются все детали правонарушения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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