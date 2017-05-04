Подписаться на уведомления
 

Трамп подписал указ о религиозных свободах

 

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ о религиозных свободах, передает РИА Новости.

Документ, в частности, предусматривает разрешение религиозным организациям поддерживать политических кандидатов и заниматься иными видами деятельности, так или иначе связанными с политикой. Его противники в данной связи называют документ "противоречивым".

Между тем Трамп, выступая на церемонии в Белом доме, подчеркнул, что "данный указ защитит свободу религии и слова в США". По его словам, "он не позволит налоговому ведомству преследовать религиозные организации за политические выступления".

"При моей администрации свобода слова больше не будет останавливаться на ступенях соборов, синагог и других религиозных зданий. Правительство больше никогда не будет преследовать религиозные структуры за выражение их взглядов", - сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что "США никогда не будут заниматься религиозной дискриминацией". "Мы никогда не позволим, чтобы верующие подвергались насилию или преследованиям", - сказал президент.

При этом Трамп подчеркнул, что "мы защищаем религиозную свободу для всех".

Подписанный Трампом указ отменяет действие так называемой "поправки Джонсона". Она была внесена в 1954 году сенатором Линдоном Джонсоном, который позднее стал президентом США. В ней говорится, что церкви и другие религиозные структуры будут лишены налоговых льгот в случае выступления за или против тех или иных политиков.

819 просмотров


Старости
Азербайджан хочет провести Олимпиаду
Азербайджан хочет провести Олимпиаду «Нужно построить аэропорт, два стадиона, олимпийскую деревню…»
Наша погода
Сегодня 27° / 14°
5 Май 24° / 15°
6 Май 22° / 13°
7 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7024 AZN
1 EUR   =   1.8549 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

День независимости Израиля в Баку
ОБСЕ закрывает свой офис в Ереване
Обвал цен на нефть: Brent - $48 впервые за полгода; обновлено 22:40
Советник Эрдогана намекнул на случайный ракетный удар по американцам в Сирии
Дочь Марии Захаровой укусила собака
Трамп подписал указ о религиозных свободах
Пермяков будет отбывать наказание в России обновлено 21:00
Армянский военнослужащий подорвался на мине
В России гражданин Азербайджана задержан за убийство
Центробанк уничтожил денежные знаки на 700 миллионов
50-летняя женщина пропала в Сальяне
Девушка-скаут из Чехии стала героиней в СМИ фото
США подняли «невидимки» на перехват российских бомбардировщиков
Трамп посетит Израиль и Саудовскую Аравию
Пентагон обвинил Россию в "агрессивных действиях"
Грузинские эксперты об антиазербайджанском подполье в Грузии по следам наших выступлений
В НАТО Азербайджан назвали важным партнером
Голая модель разъярила народ маори
В Колумбии похитили сотрудника ООН
Навальному грозит пересадка роговицы глаза
Азербайджан получит многомиллионный кредит Вопреки скептикам
В Баку открывается IV Всемирный форум межкультурного диалога
Хекматияр вернулся в Кабул
«Азеришыг» обновляет инфраструктуру в регионах фото
Мехрибан Алиева на открытии корпуса Университета культуры и искусств фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться