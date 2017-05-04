Подписаться на уведомления
 

Советник Эрдогана намекнул на случайный ракетный удар по американцам в Сирии

 

Советник президента Турции Ильнур Чевик заявил о возможности случайного удара по американскому спецназу, взаимодействующему с YPG, крылом террористической организации ПКК на севере Сирии. Об этом сообщило издание Foreign Policy, пишет Lenta.

«Мы не ожидаем, что там есть военная техника. Внезапно, по чистой случайности, несколько ракет могут попасть в них», — заявил Чевик.

В последнее время спецназ США увеличил присутствие в курдских районах на севере Сирии, в том числе в городе Манбидж, недавно переданном под защиту международной коалиции.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ, военные приступили к патрулированию сирийско-турецкой границы для предотвращения возможных инцидентов.

Заявление Чевика прозвучало 3 мая, в день, когда в Сочи прошла встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Политики обсудили создание четырех зон снижения напряженности в Сирии. Речь шла о территориях в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

25 апреля турецкие ВВС нанесли авиаудары по объектам ПКК, расположенным рядом с горным хребтом Синджар (северо-запад Ирака и северо-восток Сирии). В Анкаре считают, что члены ПКК поставляют из этих районов в Турцию оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы для атак на военные блокпосты. Днем позже начались полномасштабные бои.

1042 просмотров


Старости
Азербайджан хочет провести Олимпиаду
Азербайджан хочет провести Олимпиаду «Нужно построить аэропорт, два стадиона, олимпийскую деревню…»
Наша погода
Сегодня 27° / 14°
5 Май 24° / 15°
6 Май 22° / 13°
7 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7024 AZN
1 EUR   =   1.8549 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

День независимости Израиля в Баку
ОБСЕ закрывает свой офис в Ереване
Обвал цен на нефть: Brent - $48 впервые за полгода; обновлено 22:40
Советник Эрдогана намекнул на случайный ракетный удар по американцам в Сирии
Дочь Марии Захаровой укусила собака
Трамп подписал указ о религиозных свободах
Пермяков будет отбывать наказание в России обновлено 21:00
Армянский военнослужащий подорвался на мине
В России гражданин Азербайджана задержан за убийство
Центробанк уничтожил денежные знаки на 700 миллионов
50-летняя женщина пропала в Сальяне
Девушка-скаут из Чехии стала героиней в СМИ фото
США подняли «невидимки» на перехват российских бомбардировщиков
Трамп посетит Израиль и Саудовскую Аравию
Пентагон обвинил Россию в "агрессивных действиях"
Грузинские эксперты об антиазербайджанском подполье в Грузии по следам наших выступлений
В НАТО Азербайджан назвали важным партнером
Голая модель разъярила народ маори
В Колумбии похитили сотрудника ООН
Навальному грозит пересадка роговицы глаза
Азербайджан получит многомиллионный кредит Вопреки скептикам
В Баку открывается IV Всемирный форум межкультурного диалога
Хекматияр вернулся в Кабул
«Азеришыг» обновляет инфраструктуру в регионах фото
Мехрибан Алиева на открытии корпуса Университета культуры и искусств фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться