Советник Эрдогана намекнул на случайный ракетный удар по американцам в Сирии

Советник президента Турции Ильнур Чевик заявил о возможности случайного удара по американскому спецназу, взаимодействующему с YPG, крылом террористической организации ПКК на севере Сирии. Об этом сообщило издание Foreign Policy, пишет Lenta.

«Мы не ожидаем, что там есть военная техника. Внезапно, по чистой случайности, несколько ракет могут попасть в них», — заявил Чевик.

В последнее время спецназ США увеличил присутствие в курдских районах на севере Сирии, в том числе в городе Манбидж, недавно переданном под защиту международной коалиции.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ, военные приступили к патрулированию сирийско-турецкой границы для предотвращения возможных инцидентов.

Заявление Чевика прозвучало 3 мая, в день, когда в Сочи прошла встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Политики обсудили создание четырех зон снижения напряженности в Сирии. Речь шла о территориях в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

25 апреля турецкие ВВС нанесли авиаудары по объектам ПКК, расположенным рядом с горным хребтом Синджар (северо-запад Ирака и северо-восток Сирии). В Анкаре считают, что члены ПКК поставляют из этих районов в Турцию оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы для атак на военные блокпосты. Днем позже начались полномасштабные бои.