Подписаться на уведомления
 

ОБСЕ закрывает свой офис в Ереване

Автор: Отдел информации 

Ереванский офис ОБСЕ планируется закрыть в ближайшие месяцы, об этом в беседе с армянским порталом Tert.am заявили в офисе Генерального секретаря ОБСЕ, передает haqqin.az.

«Следя за усилиями председательства Германии в 2016 году по решению сложившейся тупиковой ситуации с закрытием ереванского офиса ОБСЕ, председательство Австрии также занимается консультациями со всеми соответствующими сторонами.

Как вам известно, 21 и 22 апреля бывший президент Австрии Хайнц Фишер посетил Ереван и Баку с целью изучения способов выхода из тупиковой ситуации. После этого визита еще один компромиссный текст давал повод предположить, что могут быть решены все открытые проблемы.

Встречи действующего руководства офиса ОБСЕ с главами МИД Армении и Азербайджана, визит бывшего президента Австрии Хайнца Фишера в регион, многочисленный обмен мнениями генсека ОБСЕ Ламберто Заниера и замминистра иностранных дел Австрии Майкла Линхарта и высокопоставленных чиновников двух стран, а также регулярные неофициальные совещания и усилия стран-участников, не привели к примирению.

Председательство сейчас обратилось к Генеральному секретарю, чтобы он учел отмеченные обстоятельства, связанные со статус-кво.

Для оказания в дальнейшем поддержки и сотрудничества по всем направлениям безопасности на Южном Кавказе, мы уверенны, что альтернативные варианты участия ОБСЕ глубоко будут изучены»,- говорится в заявлении ОБСЕ.

284 просмотров


Старости
Азербайджан хочет провести Олимпиаду
Азербайджан хочет провести Олимпиаду «Нужно построить аэропорт, два стадиона, олимпийскую деревню…»
Наша погода
Сегодня 27° / 14°
5 Май 24° / 15°
6 Май 22° / 13°
7 Май 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7024 AZN
1 EUR   =   1.8549 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

День независимости Израиля в Баку
ОБСЕ закрывает свой офис в Ереване
Обвал цен на нефть: Brent - $48 впервые за полгода; обновлено 22:40
Советник Эрдогана намекнул на случайный ракетный удар по американцам в Сирии
Дочь Марии Захаровой укусила собака
Трамп подписал указ о религиозных свободах
Пермяков будет отбывать наказание в России обновлено 21:00
Армянский военнослужащий подорвался на мине
В России гражданин Азербайджана задержан за убийство
Центробанк уничтожил денежные знаки на 700 миллионов
50-летняя женщина пропала в Сальяне
Девушка-скаут из Чехии стала героиней в СМИ фото
США подняли «невидимки» на перехват российских бомбардировщиков
Трамп посетит Израиль и Саудовскую Аравию
Пентагон обвинил Россию в "агрессивных действиях"
Грузинские эксперты об антиазербайджанском подполье в Грузии по следам наших выступлений
В НАТО Азербайджан назвали важным партнером
Голая модель разъярила народ маори
В Колумбии похитили сотрудника ООН
Навальному грозит пересадка роговицы глаза
Азербайджан получит многомиллионный кредит Вопреки скептикам
В Баку открывается IV Всемирный форум межкультурного диалога
Хекматияр вернулся в Кабул
«Азеришыг» обновляет инфраструктуру в регионах фото
Мехрибан Алиева на открытии корпуса Университета культуры и искусств фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться