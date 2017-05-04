ОБСЕ закрывает свой офис в Ереване

Ереванский офис ОБСЕ планируется закрыть в ближайшие месяцы, об этом в беседе с армянским порталом Tert.am заявили в офисе Генерального секретаря ОБСЕ, передает haqqin.az.

«Следя за усилиями председательства Германии в 2016 году по решению сложившейся тупиковой ситуации с закрытием ереванского офиса ОБСЕ, председательство Австрии также занимается консультациями со всеми соответствующими сторонами.

Как вам известно, 21 и 22 апреля бывший президент Австрии Хайнц Фишер посетил Ереван и Баку с целью изучения способов выхода из тупиковой ситуации. После этого визита еще один компромиссный текст давал повод предположить, что могут быть решены все открытые проблемы.

Встречи действующего руководства офиса ОБСЕ с главами МИД Армении и Азербайджана, визит бывшего президента Австрии Хайнца Фишера в регион, многочисленный обмен мнениями генсека ОБСЕ Ламберто Заниера и замминистра иностранных дел Австрии Майкла Линхарта и высокопоставленных чиновников двух стран, а также регулярные неофициальные совещания и усилия стран-участников, не привели к примирению.

Председательство сейчас обратилось к Генеральному секретарю, чтобы он учел отмеченные обстоятельства, связанные со статус-кво.

Для оказания в дальнейшем поддержки и сотрудничества по всем направлениям безопасности на Южном Кавказе, мы уверенны, что альтернативные варианты участия ОБСЕ глубоко будут изучены»,- говорится в заявлении ОБСЕ.