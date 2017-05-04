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День независимости Израиля в Баку

 

В Баку отметили сегодня 69-ую годовщину провозглашения независимости Израиля, сообщает Тренд.

В мероприятии, организованном посольством Израиля в Баку по случаю этого национального праздника, приняли участие представители государственных структур и ведомств Азербайджана, главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в стране, деятели науки и искусства и представители ведущих СМИ.

Выступая перед присутствующими гостями посол Израиля в Азербайджане Дан Став отметил, что за годы независимости Израилю многого удалось достичь и граждане страны могут этим гордиться. В то же время он отметил, что Израилю по-прежнему есть над чем работать. Так, к сожалению, пока не удалось достичь мира в регионе, и его достижение является основной целью страны. По словам Става, Израиль заинтересован в сотрудничестве со всеми странами региона.

Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Израилем, посол отметил, что между двумя странами и двумя народами великолепные отношения. Он напомнил, что в Азербайджане проживает большая еврейская диаспора, которая веками живет бок о бок с азербайджанцами, разделяя все радости и невзгоды. Став особо отметил роль мультикультурализма Азербайджана в укреплении сотрудничества с Израилем, и выразил уверенность, что отношения между странами и дальше будут развиваться.

С азербайджанской стороны на мероприятии выступил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, который поздравил Израиль с днем независимости и пожелал ему процветания. Он отметил, что Израиль является стратегическим партнером и занимает особое место во внешней политике Азербайджана, и между странами сложились хорошие отношения, основанные на общности ценностей.

Он также отметил, что большую роль в развитии отношений играет многочисленная еврейская община Азербайджана, которая принимает активное участие в политической, экономической и других сферах жизни страны.

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