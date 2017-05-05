Курс рубля вечером в четверг существенно терял к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти на 5% в район отметки 48 долларов за баррель сорта Brent, сообщает РИА Новости.

Валюта РФ обновила минимумы к доллару и евро за два-три месяца.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 99 копеек — до 58,37 рубля, курс евро — на 1,63 рубля — до 64,11 рубля.

Курс рубля к доллару и евро в четверг продолжил падать и даже ускорился в этой динамике. Основной тон падению валюты РФ задавал обвал рынка нефти в район минимумов с ноября прошлого года.