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США возьмут на контроль российские порты Из-за санкций против КНДР

 

Администрация США может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР. Подобная норма содержится в законопроекте, принятом в четверг палатой представителей конгресса США, передает РИА Новости.

В соответствии с документом, президент США должен в течение 180 дней после вступления в силу закона, а затем ежегодно в течение пяти лет предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции СБ ООН в отношении КНДР.

"Каждый отчет… должен содержать конкретные выводы относительно следующих портов и аэропортов: …порт Находка, Ванино и Владивосток в Российской Федерации", — говорится в тексте законопроекта.

В документе также упоминаются порты в Китае, Иране, Сирии (Тартус и Латакия).

За документ высказались 419 членов палаты, против — только один. Законопроект должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны.

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