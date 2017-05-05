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Снайперское оружие с электроникой из России нашли у боевиков ИГИЛ

 

Боевики террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" используют снайперские винтовки с прицелами ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях, пишет газета "Коммерсант".

"Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях", — отметил собеседник издания. Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно.

Как пишет газета, это выяснили сирийские военные специалисты, исследуя оружие уничтоженных террористов. По словам эксперта издания, боевики используют также винтовки, состоящие на вооружении армий стран НАТО, в том числе американскую Remington MSR или австрийскую Steyr Mannlicher SSG 08. При этом эксперты отмечают, что вместе с ними должны использоваться и самые современные прицелы, которые в настоящее время производят в РФ и США. При этом в США вывоз прицелов ночного видения третьего поколения за пределы страны категорически запрещен, как и в РФ.

По одной из версий, ЭОП могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые прицелы ночного видения или комплектующие для них из России поставляются официально.

По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (статья 348 УК РФ) в виде прицелов не возбуждалось, пишет издание. По данным собеседников издания, по факту находок в Сирии уголовное дело пока не возбуждено — в рамках доследственной проверки проводятся оперативные мероприятия.

"Коммерсант" отмечает, что жертвами снайперских обстрелов стали погибший на днях подполковник Алексей Бучельников и еще как минимум трое российских военнослужащих.

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