Учения в Бакинском аэропорту

Сегодня в Международном аэропорту Гейдар Алиев проводятся пожарно-тактические учения с участием личного состава и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям и закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары».

Как сообщает сайт МЧС, основная цель учений – усиление взаимной деятельности соответствующих структур для обеспечения безопасности на территории аэропорта накануне IV Игр исламской солидарности, повышение профессионализма личного состава для предотвращения возможных пожаров и эффективного устранения их последствий.

В учениях принимают участие личный состав и техника Государственной противопожарной службы МЧС, Службы спасения особого риска, Медицинской службы, а также службы безопасности закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары».

В рамках учений проводятся занятия по тушению условного пожара в пассажирском самолете, эвакуации пассажиров и оказанию им первой медицинской помощи.