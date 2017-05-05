Консерваторы побеждают на выборах в Британии

Правящая Консервативная партия успешно выступила на местных выборах в Великобритании, для лейбористов выборы оказались неудачными, а для Партии независимости – катастрофическими, сообщает РИА Новости.

Британцы накануне голосовали за кандидатов на 4851 место в 88 региональных, городских и местных органах власти в Шотландии, Уэльсе и Англии. Нынешние местные выборы имеют особое значение: они являются индикатором того, как настроены британские избиратели чуть больше, чем за месяц до досрочных парламентских выборов, которые пройдут 8 июня.

На данный момент подсчитаны результаты по 20 советам, и уже можно говорить о том, что для консерваторов выборы стали самыми удачными с 2008 года: они получили большинство в 10 местных советах, выиграв 523 места и "отвоевав" 138 мест, ранее принадлежавших конкурентам.

Лейбористы получили контроль над двумя местными советами, выиграв 349 мест, потеряв 121. Либерал-демократы получили 132 места, потеряв 24. Хуже всего ситуация обстоит с Партией независимости: UKIP, добившаяся выдающихся для себя результатов на прошлых региональных выборах в 2013 году, не смогла пока выиграть ни одного места, потеряв 41. Большая часть голосов избирателей, в свое время голосовавших за UKIP, ушла к консерваторам, и это дает премьер-министру Терезе Мэй основания надеяться на то, что и на всеобщих выборах ее партию поддержит бывший электорат UKIP.

18 апреля Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, изменила свою позицию, объяснив это необходимостью сплочения народа в свете предстоящих переговоров с ЕС о выходе Британии из объединения. Премьер рассчитывает увеличить присутствие партии в парламенте и тем самым избавиться от дополнительных проблем в ходе переговоров с Евросоюзом. Нынешние местные выборы, как и социологические опросы, дают ей все основания полагать, что она находится на верном пути к достижению своей цели.