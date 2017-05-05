На Эйфелевой башне вывесили баннер против Ле Пен

Всемирная экозащитная организация Greenpeace устроила в центре Парижа громкую акцию против партии «Национальный фронт» и ее лидера, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Активисты организации вывесили крупный желтый баннер с лозунгом на главном символе Франции — Эйфелевой башне.

В самом лозунге, по сути, не содержится никакого протеста конкретно против Ле Пен, он представляет собой национальный девиз Франции: «Свобода. Равенство. Братство» (Fraternite. Egalite. Liberte).

Однако организаторы акции пояснили в Twitter, что таким образом они хотят отстоять национальные ценности перед лицом «угрозы» Ле Пен.

«Свобода. Равенство. Братство. Не дадим Нацфронту поставить под угрозу наши ценности», — написали активисты под фотографией с места событий.

В акции по размещению баннера, по данным Reuters, участвовали 12 активистов Greenpeace.