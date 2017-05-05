В России хотят сократить число пенсионеров

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин в стратегии развития России до 2035 года предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек. Об этом в пятницу, 5 мая, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦСР.

Сократить число пенсионеров в стране предлагается путем повышения возраста выхода на заслуженный отдых: для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет (с шагом на полгода начиная с 2019-го). В результате пенсионеров в России останется 38,52 миллиона человек.

По задумке авторов из ЦСР, это позволит сформировать сбалансированную систему, обеспечивающую приемлемый уровень жизни для пенсионеров.