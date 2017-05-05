В Сальяне продолжаются поиски пропавшей при неизвестных обстоятельствах жительницы села Алчалы 50-летней Махбубы Гулиевой, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Напомним, о пропаже женщины вчера утром узнал ее муж. Так как в реке Аккуша, которая протекает в 250 метрах от дома пропавшей, найдена обувь М.Гулиевой, есть вероятность, что она утонула.

Поиски тела женщины в реке сегодня продолжили водолазы-спасатели регионального управления МЧС Азербайджана. Также откачкой насосами спасатели пытаются снизить уровень воды в реке.

На месте поиска женщины находятся представители Исполнительной власти и руководители правоохранительных органов района.