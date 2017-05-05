Завтра в Баку будет пасмурно

6 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на южный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 22-24° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 11-16° тепла.

7 мая на территории Азербайджана продолжится нестабильная погода. Местами ожидаются грозы и дожди. Возможен град. Уровень воды в реках может повыситься.