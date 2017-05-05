Эльмар Мамедъяров: «Азербайджан не понаслышке знает, что такое терроризм»

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров озабочен ростом тенденций религиозной нетерпимости в мире.

"Мы озабочены в связи с растущими тенденциями религиозной нетерпимости в мире. Популизм не должен использоваться против любых взглядом и позиций", - сказал Э.Мамедъяров в пятницу в Баку на IV Международном форуме по межкультурному диалогу.

По его словам, война с терроризмом не должна затрагивать борьбу с религиями и культурами.

"Азербайджан не понаслышке знает, что такое терроризм, мы пострадали от ряда террористических актов", - отметил он.

"Мы уделяем большое внимание вопросам мультикультурализма и толерантности. Мы верим, что Бакинская декларация включает необходимые действия в направлении борьбы с экстремизмом и исламофобией", - подчеркнул он.