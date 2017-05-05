Руководству Центробанка сократили зарплату

В 2016 году руководству Центробанка Азербайджана (ЦБА) выплатили 869 тыс. манатов в качестве заработной платы. Как передает АПА, об этом говорится в аудиторском отчете ЦБА за прошлый год.

Отчет подготовлен ООО PricewaterhouseCoopers Audit Azerbaijan. В 2015 году заработная плата руководства ЦБА составляла 890 тыс. манатов.

Таким образом, заработная плата руководства Центробанка сократилась на 2,36%, или на 21 тыс. манатов. Командировочные расходы ЦБА в 2016 году сокращены на 9,09% - до 143 тыс. манатов.