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Руководству Центробанка сократили зарплату

 

В 2016 году руководству Центробанка Азербайджана (ЦБА) выплатили 869 тыс. манатов в качестве заработной платы. Как передает АПА, об этом говорится в аудиторском отчете ЦБА за прошлый год.

Отчет подготовлен ООО PricewaterhouseCoopers Audit Azerbaijan. В 2015 году заработная плата руководства ЦБА составляла 890 тыс. манатов.

Таким образом, заработная плата руководства Центробанка сократилась на 2,36%, или на 21 тыс. манатов. Командировочные расходы ЦБА в 2016 году сокращены на 9,09% - до 143 тыс. манатов.

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