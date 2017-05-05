Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell - с радостью сообщает о результатах набора для участия в программы ускорения AppLab. В ходе отбора за право принять участие в проекте AppLab боролись самые креативные и инновационные разработчики мобильных приложений и аппаратных средств, дизайнеры 3D (трехмерной) печати, специалисты по разработке программного обеспечения и игр на базе HTC Virtual reality, а также платформ электронной торговли, другие специалисты в сфере информационных технологий.

28 апреля 2017 года в центре AppLab состоялось подписание контрактов между Bakcell и командами-финалистами, прошедшими финальный отбор. В соответствии с контрактами, разработчики в течение шести месяцев будут работать над осуществлением своих проектов.

«Компания Bakcell постоянно находится в поиске стартапов, разработчиков и других заинтересованных команд, ищущих признания своих талантов, а также новые источники финансирования. Благодаря данной программе уже который год разработчики мобильных приложений и аппаратных средств имеют возможность представить свои идеи и получить необходимую поддержку от Bakcell.

Одна из основных миссий нашей компании - это отбор и поддержка стартапов, а также помощь в их дальнейшем продвижении, и мы верим, что новые проекты будут успешны и дадут положительные результаты», - говорит главный исполнительный директор компании Bakcell господин Николай Беккерс.

Нужно отметить, что в этом году компания Bakcell внесла некоторые изменения в процедуры программы, увеличив срок акселерации проектов-участников с 3 до 6 месяцев, в зависимости от проекта, что поможет командам еще больше сфокусироваться на разработке и воплощении своих идей.

Отборочная комиссия AppLab, состоящая из экспертов в сфере информационных технологий и электронной торговли, рассмотрели и оценили 20 проектов, присланных для участия в конкурсе до 14 апреля 2017 года. Из этих 20 проектов отобраны семь, набравшие 20 и более очков (из 25 возможных). Победителями стали такие проекты, как Mango, Blutu, Garden, Buket.al, MoodMusic, ARZoom и CineManiac.

Одними из самых важных критериев в ходе процесса отбора были рыночные перспективы команды, инновационный потенциал идеи/продукта, реалистичность подхода, а также степень понятности бизнес-модели и презентации. Описание проектов, отобранных для участия в программе, представлено ниже:

Blutu – мобильное приложение и платформа для предоставления услуг iBeacon BLE. Blutu позволит пользователям получать информацию о специальных предложениях, скидках, а также различных магазинах и объектах повышенного интереса.

ARzoom – платформа для добавления интерактивного контента Augmented Reality к любым печатным материалам.

Buket.al – рынок для флористов. Более 300 продуктов и возможностей бесплатной доставки в трех городах Азербайджана – Баку, Сумгаите и Гяндже.

Garden – мобильное приложение, которое объединяет людей в соответствии с их интересами и местоположением, с возможностью встретиться без промедлений.

Mango – мобильное приложение, которое помогает пользователям с легкостью выбрать место для завтрака, обеда и ужина. Пользователи могут воспользоваться советом, предложенным Mango, или выбрать из имеющихся вариантов соответствующие их предпочтениям.

CineManiac – местное интегрированное приложение, созданное по технологии cloud и позволяющее пользователям смотреть фильмы на разных языках. Более того, приложение позволяет скачивать фильмы и смотреть их в любом месте без доступа в интернет. Вдобавок ко всему это приложение предоставляет широкие возможности для развития и интеграции местной киноиндустрии.

MoodMusic – платформа для социальной сети, позволяющая пользователям делиться «звуками своего сердца» с друзьями и другими людьми.

AppLab является своего рода региональной платформой ускорения для поддержки разработчиков в воплощении в жизнь своих идей, мобильных приложений и технологий от пилотной версии до стадии запуска. Помимо того, что компания Bakcell предоставляет в распоряжение разработчиков инструменты, необходимые для разработки и распространения мобильных приложений, она также дает местным разработчикам возможность представить свои идеи и привлечь инвестиции в сотрудничестве с компанией Wayra UK.