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В США возбудили уголовное дело против Uber

 

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении онлайн-сервиса такси Uber из-за использования секретного программного обеспечения, которое помогало водителям обходить местные регулирующие органы там, где была запрещена или ограничена работа сервиса, пишет Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Как пишет газета, расследование связано с разработанным Uber программным обеспечением Greyball. Uber и Минюст США пока не прокомментировали информацию о расследовании.

Ранее газета New York Times сообщила, что Uber в течение нескольких лет обманывал органы власти стран, где была ограничена или запрещена работа сервиса из-за низких цен на поездки.

Как сообщили газете четверо бывших и нынешних сотрудников Uber, сервис при помощи инструмента Greyball использовал данные, собранные приложением Uber и другими способами, чтобы выявить и обойти чиновников, выступающих против сервиса. Этот инструмент являлся частью программы VTOS (нарушение условий сервиса), предназначенной для того, чтобы люди, которые, по мнению компании, используют ее неправильно, не могли пользоваться сервисом.

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