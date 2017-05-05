Подписаться на уведомления
 

Нефть дорожает после обвала

 

Цены на нефть, терявшие на торгах в пятницу порядка 3%, перешли к росту, сообщает Интерфакс.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени выросла на $0,34 (0,7%) - до $48,72 за баррель.

Цена на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,4%) - до $45,7 за баррель.

Накануне цены на нефть упали до минимальных уровней с 29 ноября 2016 года - дня, предшествовавшего заключению странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи. Падению стоимости нефти способствовали ожидания увеличения добычи в Ливии, а также сохраняющиеся сигналы роста производства нефти в США.

Тем не менее, не все инвесторы обеспокоены ситуацией на рынке. Так, аналитики Bernstein полагают, что трейдерам стоит набраться терпения, поскольку последствия сокращения производства нефтедобывающими странами в скором времени станут очевидны. Эксперты отмечают появившиеся уже в апреле сигналы снижения запасов нефти в развитых странах. Значительное сокращение экспорта нефти странами ОПЕК должно "привести к значительному уменьшению запасов в ближайшие месяцы", отмечается в обзоре Bernstein.

680 просмотров


Старости
Азербайджанские яблоки ввезли в Армению за взятку
Азербайджанские яблоки ввезли в Армению за взятку
Наша погода
Сегодня 27° / 15°
6 Май 23° / 13°
7 Май 22° / 14°
8 Май 26° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8702 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

Пхеньян обвинил ЦРУ в намерении убить Ким Чен Ына
Мехрибан Алиева встретилась с гендиректором ЮНЕСКО
Сирийское небо закрывают для американских самолетов
Президент Мали на переговорах с Ильхамом Алиевым
Таджикские власти: «Акция «Бессмертный полк» противоречит исламу»
В Турции арестовали боевиков ИГИЛ
США выделяют 100 миллионов на поддержку НПО
Нефть дорожает после обвала
В США возбудили уголовное дело против Uber
Компания Bakcell объявила имена участников AppLab фото
Руководству Центробанка сократили зарплату
Эльмар Мамедъяров: «Азербайджан не понаслышке знает, что такое терроризм»
Завтра в Баку будет пасмурно
В Сальяне продолжаются поиски пропавшей женщины фото
В России хотят сократить число пенсионеров
На Эйфелевой башне вывесили баннер против Ле Пен
Эрдоган ушел от Путина, чтобы поговорить с Трампом наши итоги
Консерваторы побеждают на выборах в Британии
Учения в Бакинском аэропорту
В Турции задержан убийца азербайджанца
Азербайджанские яблоки ввезли в Армению за взятку
Почему забыли об убийстве российского солдата в Армении российские источники
Жену Маккейна позвали работать в Госдеп
Экс-министр обороны Греции Цохадзопулос вышел из тюрьмы
КамАЗы провалились под землю видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться