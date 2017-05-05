Нефть дорожает после обвала

Цены на нефть, терявшие на торгах в пятницу порядка 3%, перешли к росту, сообщает Интерфакс.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени выросла на $0,34 (0,7%) - до $48,72 за баррель.

Цена на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,4%) - до $45,7 за баррель.

Накануне цены на нефть упали до минимальных уровней с 29 ноября 2016 года - дня, предшествовавшего заключению странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи. Падению стоимости нефти способствовали ожидания увеличения добычи в Ливии, а также сохраняющиеся сигналы роста производства нефти в США.

Тем не менее, не все инвесторы обеспокоены ситуацией на рынке. Так, аналитики Bernstein полагают, что трейдерам стоит набраться терпения, поскольку последствия сокращения производства нефтедобывающими странами в скором времени станут очевидны. Эксперты отмечают появившиеся уже в апреле сигналы снижения запасов нефти в развитых странах. Значительное сокращение экспорта нефти странами ОПЕК должно "привести к значительному уменьшению запасов в ближайшие месяцы", отмечается в обзоре Bernstein.