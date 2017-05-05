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США выделяют 100 миллионов на поддержку НПО

 

Конгресс США санкционировал выделение 100 млн долларов для противостояния «российскому влиянию и агрессии» и для поддержки организаций гражданского общества в Европе и Евразии. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Американские законодатели также поддержали меры, которые устанавливают новые ограничения и контроль в отношении российских дипломатов в США. На возможность введения таких мер резко негативно реагировала Москва.

Обе эти меры являются частью бюджета на общую сумму 1,1 трлн долларов, через который будет финансироваться федеральное правительство до конца 2017 финансового года.

Окончательно поддержку этому документу предоставил Сенат, теперь законопроект должен подписать президент Дональд Трамп.

Все большее количество демократов и республиканцев указывают на распространение фальшивых новостей, финансирование политических партий, прямую пропаганду и другую скрытую деятельность как признаки агрессивных российских попыток вмешательства или свержения правительств, которые Москва считает враждебными. 

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