Таджикские власти: «Акция «Бессмертный полк» противоречит исламу»

Акция «Бессмертный полк» противоречит исламским ценностям и не включена в утвержденный список мероприятий по празднованию Дня Победы в Таджикистане, говорится в заявлении национального информагентства Таджикистана «Ховар».

«Согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям. Кроме того, продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции», — говорится в официальном заявлении.

Ранее подобная критика в адрес акции со стороны мусульман не звучала.

В частности, в России акции «Бессмертный полк» уже проходили в Татарстане, Ингушетии, Чечне — регионах с большой долей мусульманского населения.

Акцию также поддерживал Совет муфтиев России.

«Акцию «Бессмертный полк» с самого основания поддерживают сотни тысяч мусульман из разных регионов России. В День Победы с транспарантами о подвигах своих предков выходят тысячи татар, башкир, казахов, дагестанцев, чеченцев, азербайджанцев, ингушей и других представителей мусульманских народов», — заявлял духовный лидер российских мусульман Равиль Гайнутдин зимой прошлого года.

«Бессмертный полк» — общественная акция, проводящаяся в День Победы, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне.