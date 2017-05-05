Сирийское небо закрывают для американских самолетов

На переговорах по Сирии в Астане было принято решение запретить полеты над зонами деэскалации для авиации коалиционных сил США. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

«В зонах деэскалации работа авиации, особенно сил коалиции, абсолютно не предусматривается. Даже с уведомлением, без уведомления. Этот вопрос сейчас закрыт», — заявил он.

При этом, как указал Лаврентьев, авиация коалиции сможет продолжать работать по объектам ИГИЛ в районе Ракки, Дейр-эз-Зора и в некоторых других населенных пунктах.