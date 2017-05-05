Мехрибан Алиева встретилась с гендиректором ЮНЕСКО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в рамках проводимого в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой, сообщает АзерТАдж.
На встрече Мехрибан Алиева выразила удовлетворение участием Ирины Боковой в Форуме, отметила актуальность вопросов, обсуждаемых на этом международном мероприятии.
Во время беседы было подчеркнуто налаживание тесного сотрудничества между ЮНЕСКО и Азербайджаном, успешная реализация совместных проектов, обсуждены работы, проводимые по дальнейшему развитию связей нашей страны с организацией.