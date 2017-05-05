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Пхеньян обвинил ЦРУ в намерении убить Ким Чен Ына

 

Пхеньян обвинил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Национальную разведывательную службу (НРС) Южной Кореи в заговоре против народной республики. С соответствующим заявлением выступило сегодня Министерство государственной безопасности КНДР.

По его информации, ЦРУ и НРС "внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию".

По данным ведомства, американские и южнокорейские спецслужбы "подкупили идеологически неустойчивого гражданина КНДР по фамилии Ким, превратив его в террориста, настроенного против высших руководителей страны". Он обосновался в Пхеньяне еще в 2016 году. Покушение, судя по заявлению министерства госбезопасности, планировалось осуществить в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, или во время военного пар

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