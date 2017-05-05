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Кирилл Поздняков продолжает лидировать на «Туре Азербайджана» обновлено 17:28

Автор: Отдел спорта 

В общем зачете велосипедист Synergy Baku и сборной Азербайджана Кирилл Поздняков сохранил лидерство, опережая ближайшего преследователя – украинца Александра Поливоду – на 39 секунд.

В спринте Поздняков уступил лидерство эстонцу Михкелю Ряйму из «Израильской академии велоспорта». В горном зачете Кирилл на втором месте, уступая лишь украинцу Виталию Бутсу («Колсс»). Лучшим молодым гонщиком является немец Феликс Интра из «Зауэрланда».

В командном зачете по-прежнему лидирует «Колсс». Synergy Baku пока на шестой позиции.

После гонки Кирилл Поздняков поблагодарил товарищей по команде за то, что они помогли ему сохранить лидерство в общем зачете.

«По сравнению со вчерашним днем сегодня было легче. Команда помогла мне, хоть и дистанция между нами порой увеличивалась», - заявил велосипедист сборной Азербайджана.

Победитель этапа Матей Мугерли из австрийского «Амплатца» заявил, что после вчерашнего тяжелого этапа велосипедисты были уставшими.

«А сегодня была интересная борьба, - говорит словенец. - У нас хорошая команда. Мы работали вместе и продемонстрировали свою силу. На последних 200 метрах отдал все свои силы, чтобы победить. И мне это удалось. Я в четвертый раз выступаю здесь. Хорошо знаю маршрут, но этого недостаточно. Должно быть везение, поддержка команды».

Он также рассказал об авариях, которые случались в ходе этапа. «Не хорошо, когда много аварий. Когда видишь, как твои товарищи падают. В этом мало приятного», - сказал Мугерли.

В «Туре Азербайджана участвуют 22 команды из 18 стран. Предпоследний, четвертый этап состоится завтра. Участники проедут 164 км по маршруту Габала – Исмаиллы – Агсу – Шемаха – Пиргулу.

*  *  *15:01

Сегодня состоялся третий этап велогонки «Тур Азербайджана».

Спортсмены проехали 177 км по маршруту Габала – Огуз – Шеки – Огуз – Габала. Победителем стал бывший велогонщик азербайджанской команды Synergy Baku словенец Матей Мугерли, ныне выступающий за австрийский клуб «Амплатц».

Второе место занял эстонец Михкель Ряйм из «Израильской академии велоспорта», третье – украинец Виталий Бутс из команды «Колсс».

Лучшие результаты среди велогонщиков Synergy Baku показали спортсмен сборной Азербайджана Кирилл Поздняков и хорват Йосип Румак, занявшие соответственно 14-е и 15-е места.

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