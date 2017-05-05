Против вице-губернатора Петербурга Оганесяна возбудили еще одно дело

В Петербурге возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна по статье «Получение взятки». Об этом Росбалту сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

По версии следствия, Оганесян получил от генерального директора ООО «СтройЭлектроМонтаж № 5» Василия Сливкина взятку в 20 млн рублей за обеспечение подписания договора о художественной подсветке и наружном освещении стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»). Посредниками выступили заместитель Сливкина, Кирилл Сливкин, и главный экономист ООО «СЭМ № 5» Николай Хрипунов. Они задержаны, решается вопрос об аресте.

Напомним, по версии следствия, бывший вице-губернатор Петербурга обеспечил незаконное привлечение ОАО «ТДМ» в качестве субподрядчика по строительству «Зенит-Арены». По данным СК РФ, при заключении договора по поставке видеотабло Оганесян якобы организовал перечисление в пользу компании аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки».

Экс-чиновник был задержан в Москве 16 ноября, после чего его этапировали в Петербург. 17 ноября Оганесяну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Марат Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга с 2013 по 2015 год.