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Сын бизнесмена на свободе, а его жертву не на что хоронить

Автор: Отдел информации 

Родственники Хаялы Мамедовой, насмерть сбитой сыном бизнесмена Физули Фараджева у станции метро «Нефтчиляр», не могут найти средства, чтобы организовать похороны. Мать двоих детей Хаяла Мамедова была гражданкой Грузии, и родственники девушки ищут средства, чтобы доставить ее тело в соседнюю страну.

Напомним, накануне Агали Фараджев на своем внедорожнике Porshe с госномерами 99 BS 999 наехал на переходившую дорогу Хаялу Мамедову.

24-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте. Водитель скрылся с места происшествия, однако позже был задержан сотрудниками полиции.

Как удалось выяснить haqqin.az, совершивший наезд Агали Фараджев  сын бизнесмена Физули Фараджева. Фараджевым принадлежат несколько ресторанов в Баку, включая известные Mohito и «Парадиз».

Спустя некоторое время Физули Фараджев выступил с заявлением в СМИ, отметив, что его сыну всего 14 лет. Бизнесмен также опроверг информацию об аресте сына, заявив, что «14-летнего ребенка не арестовывают».

Эта трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Скандал подогревался и появившимися в СМИ фотографиями подростка, на которых он употребляет алкоголь, курит кальян и автохулиганит на дорогой иномарке. Одним словом, Агали Фараджев всячески пытался доказать всем, что он уже не ребенок.

Сегодня в местных СМИ было опубликовано интервью женщины по имени Егяна, которая приходится тетей покойной Хаяле Мамедовой.

«Хаяла жила в Грузии и приехала в Азербайджан навестить двух своих малолетних детей. Хотя официально они с мужем и не были в разводе, но жили отдельно. Ее дети оставались с отцом. В Баку Хаяла подрабатывала уборщицей в салонах красоты. Когда она вышла из салона, ее на огромной скорости сбила машина. Удар был такой силы, что ее отбросило на обочину дороги. От полученных травм она скончалась на месте», - рассказывает женщина.

Женщина добавила, что они не подавали жалобу в полицию в связи с произошедшим.

«Водителя задержала полиция. Семья Хаялы не подавала жалобу. Нам говорят забрать ее тело, но у нас нет средств похоронить ее. Сегодня мы должны отвезти ее тело в Грузию», - сказала Егяна.

Между тем объектом критики в соцсетях становится не столько 14-летний водитель, убивший девушку, сколько его родители. В частности, депутат Ганира Пашаева, комментируя фотографии молодого человека, заявила о том, что нормальные родители не позволили бы своему ребенку пить, курить и автохулиганить.

«Посмотрев эти фотографии, не трудно представить образ жизни этого молодого человека. В смерти молодой девушки виноват отец, который купил подростку автомобиль, стоимость которого превышает зарплату среднестатистического учителя за всю его жизнь», - написала депутат на своей странице в фейсбук.

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