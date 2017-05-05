Через Азербайджан пройдут новые транзитные рейсы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел встречу с генсеком Всемирной туристской организации (UNWTO) Талебом Рифаи, сообщает официальный сайт главы государства.

"Президент Ильхам Алиев на встрече подчеркнул, что за четыре месяца текущего года турпоток в Азербайджан вырос на 26%. По его мнению, рост турпотока положительно повлияет на развитие ряда отраслей в Азербайджане", - отмечается в информации.

В ходе встречи собеседники обсудили открытие новых туристических маршрутов, упрощение визового режима, предложения по организации в будущем специальных транзитных рейсов через Азербайджан.