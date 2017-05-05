В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступили многочисленные жалобы о том, что якобы гели Nano Thermal Gel, предназначенные для снижения лишнего веса, некачественные и наносят серьезный ущерб организму людей, использующих их, сообщает пресс-служба МВД.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления оперативно-розыскных мероприятий задержан житель города Баку Турал Мустафаев, который занимался продажей поддельных гелей.

Во время осмотра находящегося в Наримановском районе амбара, принадлежащего задержанному, были найдены и изъяты предназначенные для продажи многочисленные гели и пищевые добавки неизвестного происхождения, которые не были зарегистрированы и сертифицированы. Во время предварительных показаний Т.Мустафаев признался, что привез указанные гели и пищевые добавки в страну и занимался их онлайн-продажей.

Для определения уровня негативного влияния продукции неизвестного происхождения на организм человека назначена соответствующая экспертиза, расследование продолжается.