Подписаться на уведомления
 

Семья Шумахера отсудила у журналистов €50 тысяч

 

Суд Гамбурга обязал немецкое издание Blute выплатить штраф родственникам 48-летнего легендарного гонщика "Формулы-1" за публикацию ложной информации о состоянии его здоровья, пишет Spiegel.

В декабре 2015 года на первой полосе журнала Blute вышел материал с заголовком "Больше, чем рождественское чудо: Михаэль Шумахер может ходить". В статье утверждалось, что бывший гонщик пошел на поправку — может двигать рукой и, более того, начал ходить при помощи санитаров.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер упал во время спуска на лыжах с гор и получил серьезную травму головы. Медики ввели немца в состояние искусственной комы.

На данный момент информация о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира держится в секрете. Известно лишь то, что он перенес несколько операций, а также то, что за Шумахером следят 15 специалистов на вилле немца в Швейцарии, где специально для него была оборудована клиника.

514 просмотров


Старости
Азербайджанские яблоки ввезли в Армению за взятку
Азербайджанские яблоки ввезли в Армению за взятку
Наша погода
Сегодня 27° / 15°
6 Май 24° / 13°
7 Май 22° / 14°
8 Май 26° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8702 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

«Карабах» - обладатель Кубка Азербайджана В третий раз подряд
Шойгу встретился с коллегами из Ирана, Турции, Сирии и Израиля
Самолет президентской авиации России нарушил воздушное пространство Эстонии
Россия прекратила применение боевой авиации в Сирии
Заместитель генсека Совета Европы на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В Сомали убит американский солдат
Кирилл Поздняков продолжает лидировать на «Туре Азербайджана» обновлено 17:28
Квартирная кража в Баку
Центробанк о курсе маната
В США грузовой самолет упал с обрыва
Ребе Шнайер: «Азербайджан пример для США»
Новшество от ASAN: все документы на одном портале
В Белоруссии казнили сексуального маньяка
США требуют от НАТО принять участие в операции против ИГИЛ
Азербайджан выполняет соглашение с ОПЕК
Семья Шумахера отсудила у журналистов €50 тысяч
В Баку торговали опасными гелями фото
Через Азербайджан пройдут новые транзитные рейсы
Сын бизнесмена на свободе, а его жертву не на что хоронить
Против вице-губернатора Петербурга Оганесяна возбудили еще одно дело
Путин пообещал разобраться с ситуацией с геями в Чечне
Лавров о готовности базы в Армении для борьбы с ИГИЛ
Ливия может не приехать на Исламиаду в Баку «Лучше нам не участвовать»
В Германии запретят референдум о смертной казни в Турции
США продолжают вооружать сирийских курдов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться