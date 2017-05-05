Семья Шумахера отсудила у журналистов €50 тысяч

Суд Гамбурга обязал немецкое издание Blute выплатить штраф родственникам 48-летнего легендарного гонщика "Формулы-1" за публикацию ложной информации о состоянии его здоровья, пишет Spiegel.

В декабре 2015 года на первой полосе журнала Blute вышел материал с заголовком "Больше, чем рождественское чудо: Михаэль Шумахер может ходить". В статье утверждалось, что бывший гонщик пошел на поправку — может двигать рукой и, более того, начал ходить при помощи санитаров.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер упал во время спуска на лыжах с гор и получил серьезную травму головы. Медики ввели немца в состояние искусственной комы.

На данный момент информация о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира держится в секрете. Известно лишь то, что он перенес несколько операций, а также то, что за Шумахером следят 15 специалистов на вилле немца в Швейцарии, где специально для него была оборудована клиника.