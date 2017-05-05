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Азербайджан выполняет соглашение с ОПЕК

 

Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в апреле в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили в Министерстве энергетики страны, передает Trend.

Согласно данным ведомства, в апреле ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 781,1 тысячи баррелей, из которых 54,3 тысячи баррелей пришлись на конденсат. Ежесуточно экспортировалось 601,6 тысячи баррелей нефти, 54,3 тысячи баррелей конденсата и 19 тысяч баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 35 тысяч баррелей в сутки.

"Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей, в марте – 733,3 тысячи баррелей в сутки", - сказали в Минэнерго.

Совместная техническая комиссия была создана 22 января при мониторинговом комитете, созданном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

В декабре прошлого года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение заключено на первую половину 2017 года с возможностью его продления. Принятие решения по соглашению ожидается на 172-м заседании совета министров ОПЕК 25 мая в Вене.

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