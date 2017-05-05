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США требуют от НАТО принять участие в операции против ИГИЛ

 

США хотят вовлечь НАТО в операцию международной коалиции, которую возглавляет Вашингтон, по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщил журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники в секретариате Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Собеседники издания в организационных структурах НАТО указывают, что такое требование со стороны американской администрации обсуждается в том числе в контексте подготовки саммита Альянса 25 мая в Брюсселе. По данным журнала, правительство ФРГ скептически относится к инициативе американцев, поскольку вовлечение Альянса может обострить ситуацию в регионе или осложнить и без того непростой процесс урегулирования конфликтов.

В настоящее время в антитеррористическую операцию международной коалиции в Ираке и Сирии вовлечены отдельные страны НАТО.

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