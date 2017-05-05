В Белоруссии казнили сексуального маньяка

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя Гомеля Сергея Вострикова, признанного виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью, сообщает Интерфакс.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Как сообщалось, в мае 2016 года Гомельский областной суд признал Вострикова виновным в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, убийствах с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление и кражах и приговорил гомельчанина к высшей мере наказания - смертной казни. Слушание дела проходило в закрытом режиме по этическим соображениям.

Согласно следствию, Востриков предлагал своим коллегам подвезти их на работу, а сам завозил женщин в гараж, насиловал и убивал. Тела своих жертв он вывозил в лес и закапывал.

Верховный суд Белоруссии оставил без изменения приговор Гомельского областного суда.