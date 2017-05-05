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Новшество от ASAN: все документы на одном портале

 

Запущен единый портал AsanDoc.az, где с помощью мобильной цифровой подписи Asan İmza можно подписать любой необходимый документ в электронной форме, сообщили в компании B.EST Solutions, передает АзерТАдж.

Оператор Asan İmza по многочисленным просьбам пользователей Азербайджана разработал данный портал, который намного облегчает процедуру подписания таких необходимых документов, как электронные налоговые декларации, электронные налоговые счета фактуры, заявления на регистрацию физического или юридического лица, уведомления о заключении трудового договора, отчеты об обязательном государственном социальном страховании, регистрации лица, подлежащего страхованию и т.д.

Нет необходимости искать и скачивать дополнительное программное обеспечение для подписания документов, пользователь не должен задумываться, какая операционная система установлена на его компьютере - Windows, Mac OS или Linux.

Отметим также, что получить доступ к порталу AsanDoc.az можно с любого устройства, включая смартфоны и планшетные компьютеры, для которых предусмотрены специально разработанные приложения.

Портал запущен на открытой и гибкой платформе облачных вычислений Microsoft Azure.

Аутентификация на портале осуществляется при помощи Asan İmza, а подписание документа займет несколько минут. Для подписания документов клиент использует PIN-код 2, который ему выдается в момент получения сертификата электронной подписи Asan İmza.

Данное новшество гарантирует юридическую значимость и целостность электронных документов, определение личности подписывающих документ и защищает уже подписанный электронный документ от внесения изменений третьими лицами.

Электронный документ, подписанный с помощью Asan İmza на портале AsanDoc.az, также может быть сохранен на вашем личном компьютере или отправлен по электронной почте. Услуги портала доступны только пользователям Asan İmza.

Портал AsanDoc.az обеспечит удобную и легальную в правовом отношении коммуникацию с государственными учреждениями и банками в Азербайджане, а также упростит документооборот между частными компаниями. Он будет использоваться при заключении договоров в предпринимательской среде или для официальной коммуникации с государственными учреждениями. Такой подход к использованию электронных документов, значительно повышающий их защиту и мобильность, способствует использованию мобильной цифровой подписи в повседневной жизни любого человека.

Портал AsanDoc.az будет способствовать более широкому использованию мобильной цифровой подписи, а также дальнейшему развитию и росту инновационного мобильного правительства в Азербайджане. В дальнейшем портал будет функционально развиваться, предоставляя жителям Азербайджана новые возможности, включая многостороннее подписание электронных документов и возможность делиться электронными документами. Также на портале появится много других дополнительных функций, включая возможность определения очередности подписания.

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