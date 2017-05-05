Ребе Шнайер: «Азербайджан пример для США»

Учредитель и президент Фонда этнического согласия США ребе Марк Шнайер, выступая на проходящем в Баку IV Международном форуме по межкультурному диалогу, заявил, что Азербайджан может служить образцом межэтнической терпимости для США и мира. Об этом сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По словам Шнайера, в настоящее время в США растет исламофобия, происходят нападения на мечети, усиливается агрессивная риторика в отношении мусульман.

«В такой ситуации другие этнические меньшинства США выступают в защиту мусульман. В частности, еврейские конгрессмены стараются заблокировать указ президента Трампа о запрете на въезд в США мусульманам из нескольких стран», - отметил Шнайер.

Он добавил, что Азербайджан – уникальный пример межрелигиозного сотрудничества и диалога. «Мы стараемся донести эту информацию до Соединенных Штатов», - сказал Шнайер.