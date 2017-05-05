В США грузовой самолет упал с обрыва

В американском штате Западная Вирджиния грузовой самолет службы доставки сошел с полосы во время посадки в аэропорту Йигер и сорвался с обрыва. Об этом сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителя аэропорта.

"Он совершил очень жесткую посадку и выкатился в зеленую зону", - приводит газета Metro News слова представителя Майка Плэнта. Он уточнил, что одним крылом самолет ударился о взлетно-посадочную полосу.

По данным Metro News, при посадке погибли два пилота - командир и помощник, их имена не называются. Самолет эксплуатировался американской грузовой компанией Air Cargo Carriers - подрядчиком UPS.

Согласно Плэнту, на месте происшествия работает спасательная служба, однако положение осложняется тем, что самолет сорвался с крутого обрыва и находится в труднодоступной местности. Дороги близ места происшествия временно перекрыты.