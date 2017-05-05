Россия прекратила применение боевой авиации в Сирии

Россия с 1 мая прекратила применение авиации в Сирии в рамках подписанного меморандума о зонах деэскалации в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

"С 00:00 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенным меморандумом", - сказал он.

Рудской отметил, что Россия продолжит операцию по уничтожению террористов в районе Кабун, которые обстреливают российское посольство в Дамаске. Россия, Турция и Иран продолжат совместную борьбу с террористическими формированиями на территории Сирии, сказал он.

"Хочу подчеркнуть, что подписание меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике не означает прекращение борьбы с террористами ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" на территории Сирии", - сказал он.

"В эту зону не включен район Кабун, который полностью контролируется боевиками "Джебхат ан-Нусры" и откуда осуществляются постоянные обстрелы Дамаска, в том числе российского посольства. Операция по уничтожению террористов в этом районе будет продолжена", - сказал он.

Рудской подчеркнул, что меморандум о зонах деэскалации позволяет в дальнейшем увеличить количество зон безопасности.

"При необходимости в зависимости от развития обстановки меморандум позволяет сформировать дополнительные зоны деэскалации", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Сирии будет создано четыре зоны деэскалации.