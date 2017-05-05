Самолет президентской авиации России нарушил воздушное пространство Эстонии

Вооруженные силы Эстонии заявили, что самолет президентской авиации России Ил-96 вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндло без дипломатического разрешения, сообщается на сайте Эстонского национального телерадиовещания, передает Интерфакс.

Отмечается, что полет проводился вечером 3 мая. По предварительной информации, на борту самолета был министр иностранных дел России Сергей Лавров, который направлялся с официальным визитом в Финляндию.

Самолет летел с включенным транспондером, но план полета не был передан эстонской службе по навигации в воздухе во время нарушения воздушного пространства.

При этом связаться с самолетом воздушным службам Эстонии также не удалось.

МИД Эстонии сообщил посольству России о произошедшем. Это первый случай в этом году, когда самолет России нарушает воздушное пространство Эстонии.