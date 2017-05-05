Подписаться на уведомления
 

Самолет президентской авиации России нарушил воздушное пространство Эстонии

 

Вооруженные силы Эстонии заявили, что самолет президентской авиации России Ил-96 вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндло без дипломатического разрешения, сообщается на сайте Эстонского национального телерадиовещания, передает Интерфакс.

Отмечается, что полет проводился вечером 3 мая. По предварительной информации, на борту самолета был министр иностранных дел России Сергей Лавров, который направлялся с официальным визитом в Финляндию.

Самолет летел с включенным транспондером, но план полета не был передан эстонской службе по навигации в воздухе во время нарушения воздушного пространства.

При этом связаться с самолетом воздушным службам Эстонии также не удалось.

МИД Эстонии сообщил посольству России о произошедшем. Это первый случай в этом году, когда самолет России нарушает воздушное пространство Эстонии.

236 просмотров


Старости
Азербайджанские яблоки ввезли в Армению за взятку
Азербайджанские яблоки ввезли в Армению за взятку
Наша погода
Сегодня 27° / 15°
6 Май 24° / 13°
7 Май 22° / 14°
8 Май 26° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8702 AZN
1 RUB   =   0.029 AZN

Новостная лента

«Карабах» - обладатель Кубка Азербайджана В третий раз подряд
Шойгу встретился с коллегами из Ирана, Турции, Сирии и Израиля
Самолет президентской авиации России нарушил воздушное пространство Эстонии
Россия прекратила применение боевой авиации в Сирии
Заместитель генсека Совета Европы на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В Сомали убит американский солдат
Кирилл Поздняков продолжает лидировать на «Туре Азербайджана» обновлено 17:28
Квартирная кража в Баку
Центробанк о курсе маната
В США грузовой самолет упал с обрыва
Ребе Шнайер: «Азербайджан пример для США»
Новшество от ASAN: все документы на одном портале
В Белоруссии казнили сексуального маньяка
США требуют от НАТО принять участие в операции против ИГИЛ
Азербайджан выполняет соглашение с ОПЕК
Семья Шумахера отсудила у журналистов €50 тысяч
В Баку торговали опасными гелями фото
Через Азербайджан пройдут новые транзитные рейсы
Сын бизнесмена на свободе, а его жертву не на что хоронить
Против вице-губернатора Петербурга Оганесяна возбудили еще одно дело
Путин пообещал разобраться с ситуацией с геями в Чечне
Лавров о готовности базы в Армении для борьбы с ИГИЛ
Ливия может не приехать на Исламиаду в Баку «Лучше нам не участвовать»
В Германии запретят референдум о смертной казни в Турции
США продолжают вооружать сирийских курдов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться