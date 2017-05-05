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Марио Любеткин об опасности ГМО в продуктах в Азербайджане эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

«Мы не можем давать Азербайджану рекомендации, касающиеся опасности или безопасности генномодифицированных (ГМО) продуктов. Но ФАО может предоставить самые современные системы, позволяющие определить ГМО в импортируемых продуктах». Об этом haqqin.az сообщил глава кабинета генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Марио Любеткин.

По его словам, в мире еще не найден ответ на вопрос «Опасны ли ГМО-продукты?». «Каждая страна должна принять самостоятельное решение. Мнения ученых, различных исследовательских институтов разделились примерно поровну на тех, кто за и кто против ГМО», отметил Любеткин.

В свою очередь глава офиса ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак отметила, что для Азербайджана представляют большой интерес биотехнологии, которые может предложить ФАО.

«Они позволяют в несколько раз увеличить производительность в сельском хозяйстве, обеспечить продовольственную безопасность страны. В этом направлении уже идет работа в рамках субрегионального проекта ФАО», - сказала она.

«К сожалению, когда говорят о биотехнологиях, то первое, что вспоминают – ГМО. Но на самом деле ГМО является только одной областью широкой и разнообразной сферы биотехнологий. Ноу-хау позволяют значительно увеличить устойчивость сельхозпродуктов к болезням и негативным климатическим воздействиям», - подчеркнула Чакмак.

По ее словам, к 2050 году население планеты увеличится в два раза. Нам надо уже сегодня позаботиться об устойчивом увеличении сельскохозяйственной продукции.

«Тут есть два выхода: расширить площади посевных или увеличить производительность. Расширение посевных территорий сопряжено со сложностями урбанизации, процессами опустынивания и пр. В плане повышения производства Азербайджану важно воспользоваться биотехнологиями», - отметила она.

По словам Чакмак, вопрос ГМО уже принял политическую подоплеку. Есть крупные страны - производители сельхозпродуктов, которые экспортируют ГМО-продукты в больших объемах. ГМО уже есть в лекарственных препаратах. Вне зависимости от того, какое будут принято решение в мире относительно ГМО, главным является обеспечение биобезопасности в стране, сказала она.

ФАО является межправительственной организацией, в состав которой входят 194 государства-члена, два ассоциированных члена и одна организация-член – Европейский союз. Основной задачей этой организации является обеспечение продовольственной безопасности, гарантирование регулярного доступа населению к высококачественной пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни.

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