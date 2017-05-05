«Сейчас трудно сказать, станет ли национальная валюта Китайской Народной Республики (КНР) - юань - к 2020 году мировой валютой. Соответствующий прогноз можно будет сделать на основании будущего развития экономии КНР. Говорить об этом сейчас было бы преждевременно». Об этом в беседе с haqqin.az заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

Отметим, что в Поднебесной живут амбициозной мечтой удвоить ВВП к 2020 году по отношению к 2010 году. Согласно тринадцатому пятилетнему плану развития народного хозяйства КНР, Пекин нацелился на средний рост экономики страны в 2016-2020 годах на 6,5% ежегодно.

Вэй Цзинхуа также прокомментировал заявления Дональда Трампа о том, что Китай намеренно ослабляет юань, нанося тем самым вред экономике США.

«Трамп обещал, что нанесет урон авторитету юаня, но не смог сдержать свое слово и добиться своей цели», - сказал посол КНР.