Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, отвечая на запрос haqqin.az, опровергло появившуюся в СМИ информацию о гибели тюленей в азербайджанском секторе Каспия. Отметим, что некоторые информагентства сообщили о том, что после случившегося массового падежа тюленей в казахстанском секторе Каспия, начались похожие процессы и на Абшеронском полуострове, о чем якобы свидетельствуют выброшенные на берег тюленьи туши.

Между тем, как сообщил haqqin.az ведущий инспектор департамента по увеличению и охране биоресурсов водных бассейнов Министерства экологии и природных ресурсов Исмаил Юнусов, сотрудники региональных отделений Минэкологии осмотрели прибрежную зону от Сумгаита до пограничной с Россией Яламы, а также от Абшеронского полуострова и до самой южной точки каспийского побережья страны.

«В нашем секторе Каспия массовой гибели тюленей нет. Более того, специалисты не обнаружили на берегу моря ни одной туши тюленя», - сказал он. По словам Юнусова, Минэкологии держит связь с казахстанскими коллегами в связи с массовым падежом тюленей.

Отметим, что природоохранная прокуратура Мангистауской области Казахстана начала расследование по факту гибели тюленей на Каспийском море. По данным прокуратуры, на берегу Каспийского моря в районе села Баутино в Тупкараганском районе были обнаружены мертвые туши тюленей в количестве 243 особей. В Мангистауской области создана комиссия из числа сотрудников областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира, Департамента экологии, экологической исследовательской лаборатории, отдела по чрезвычайным ситуациям Тупкараганского района, коммунального предприятия "Каспий" и Республиканского госпредприятия "Казгидромет".

Оперативно-следственной группой ОВД Тупкараганского района и членами комиссии на местах обнаружения тюленей проведены исследовательские работы, специалистами Департамента экологии взяты пробы воды из Каспия, а также туши четырех тюленей для проведения лабораторной экспертизы. Вместе с тем, приглашенными специалистами из Института микробиологии и вирусологии Алматы ведутся исследовательские работы. Собственное расследование массовой гибели тюленей ведет и Минсельхоз Казахстана.