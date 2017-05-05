В Италии выпущен первый истребитель F-35B

В Италии выпущен по лицензии первый истребитель F-35B. Фотографию самолета опубликовал в своем микроблоге в Twiiter журналист Дэвид Ценциотти, автор известного блога The Aviationist.

Ранее, в декабре 2015 года, ВВС Италии получили первый самолет F-35A, собранный на предприятии Final Assembly and Check Out (FACO), развернутом в итальянском городе Камери. Самолет был точно так же, как и нынешний F-35B, официально выкачен из ангара 12 марта 2015 года, а первый полет совершил 7 сентября.

Завод FACO должен стать центральным звеном в европейской инфраструктуре ремонта и сервисного обслуживания самолетов семейства F-35 (в том числе и для ВВС США). Он запущен в 2013 году и является единственной сборочной площадкой для F-35, созданной за пределами США. В Камери будут выпущены все 90 машин семейства, на данный момент заказанные Римом (60 модификации F-35A и 30 версии F-35B), а также 37 машин типа F-35A, купленных Нидерландами.