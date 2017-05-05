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В Баку снова отложили строительство велосипедной дороги эксклюзив

Автор: Отдел социума 

Появление первой в Баку велосипедной дорожки откладывается. В планах строителей автомобильной дороги на территории бывшей Советской улицы за «Аздрамой» была прокладка выделенной велосипедной дорожки вдоль всего участка от площади Физули до памятника Нариманова. Однако, как сообщили haqqin.az в АОА «Азеравтойол», подвел рельеф местности.

«Выделенная дорога для велосипедного транспорта обязательно будет построена в другом, более благоприятном для велосипедного движения районе Баку», сообщили в «Азеравтойол».

Отметим, что о создании велосипедной инфраструктуры заговорили в различных государственных структурах после ввода в строй завода по производству велосипедов в Исмаиллы - İsma Bikes.

Ранее депутат парламента Фуад Мурадов сообщал, что планируется ввести в законодательство пункты, касающиеся велосипедной инфраструктуры. В частности, законодательно установить, что во всех проектах строительства новых жилых массивов, городов-спутников, при реконструкции городских кварталов и прочего должны быть предусмотрены велодорожки, а так же велопарковки возле новостроек и реконструируемых старых зданий.

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