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Экс-глава российской разведки: «7 районов вернуть Азербайджану и «нахчыванский коридор» обновлено

Автор: Отдел информации 

Экс-глава Службы Внешней Разведки России, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, генерал армии Вячеслав Трубников в интервью армянскому порталу Арм.инфо поделился своим видение карабахского урегулирования.

По его словам, возвращение в состав Азербайджана Нагорного Карабаха - весьма проблематично, и в качестве компенсации Азербайджан может получить 7 оккупированных районов и коридор для Нахчывана: «Это будет определенной компенсацией Азербайджану. Конечно, такой вариант, быть может, устроит далеко не всех, но, во всяком случае, почвы для серьезных территориальных претензий не будет.», - подытожил В.Трубников.

Комментируя позицию России по Карабаху он сказал: «Позиция России и так ясна – победителей и побежденных в Карабахе быть не должно. И не одна из стран конфликта не должна и не может себя усиливать за счет влияния третьей стороны. Завершится все это плохо для всех, включая третью сторону. Становиться соучастником такого решения, которое не поставит точку в конфликте вокруг Карабаха неправильно и нельзя. Там где не будет компромисса, там, где останется свобода для реванша окончательное соглашение невозможно. Это будет лишь временным соглашением. Поэтому Карабах надо решать раз и навсегда».

Отвечая на вопрос о военном пути урегулирования конфликта, В.Трубников отметил: «Мне представляется, что сегодняшние руководители в Баку, Ереване и Степанакерте достаточно политически дальновидны и грамотны для ухода от стремления к односторонним выгодам и понимают что это вряд ли возможно. И мне кажется, что теоретическая возможность подобного разрешения конфликта есть, она сохраняется. Думаю, что, конечно, найдутся и горячие головы. Это будет война на уничтожение, победителей в которой не будет. И тут, собственно, нечего завоевывать, нужно друг друга сгонять с земли и уничтожать физически. Придется уничтожать нацию, религию, культуру. А это в XXI веке невозможно».

По словам В.Трубникова, на сегодняшний день преимущество на стороне Азербайджана: «Азербайджан развивается и укрепляется, в целом, неплохо. Нефть и газ, конечно, дают Азербайджану возможность прогрессировать чисто материально, технически и экономически».

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