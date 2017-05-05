Спикер Ираклий Кобахидзе: «Грузинская армия не подчиняется президенту»

«Не давайте обмануть себя - вооруженные силы не подчиняются президенту сегодня, не будут подчиняться и завтра», - заявил, отвечая на вопрос в ходе всенародного обсуждения конституционного проекта в Кутаиси, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

«Что касается вопросов обороны. Было сказано, что у страны должен быть верховный главнокомандующий. У страны есть верховный главнокомандующий сегодня, будет и завтра. Это будет президент, но не давайте кому-либо обмануть себя - вооруженные силы не подчиняются президенту сегодня, не будут подчиняться и завтра. Это маленькая ложь, которую вам подбрасывают. Вооруженные силы не подчиняются верховному главнокомандующему», - заявил Кобахидзе.